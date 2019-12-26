Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:21
Борги за комуналь на совісті Сіми.
Може Сіма і пеню заплатить?
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:16
proftpd66
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:03
proftpd66 написав:
Те кто держит валютные депо, Вы знаете
Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?
+ мы свое эксим-бонусом добираем
Flamingo
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:35
Платежи - Мобильные: Уже есть !
mustbe
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:43
кто в курсе? приватная инфинити 5000грн за три года или каждый год? депозитная 1000 в год?
Яша
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:00
Яша написав:
кто в курсе? приватная инфинити 5000грн за три года или каждый год? депозитная 1000 в год?
Согласно тарифов приватных карт: -Visa Infinite, 3 роки 5000 грн
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2019.pdf
А депозитных допка, если есть MasterCard World Elite PayPass: Visa Infinite PayWave,1 рік 1000 грн.
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 1-2019.pdf
lel
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:47
Flamingo написав: proftpd66 написав:
Те кто держит валютные депо, Вы знаете
Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?
+ мы свое эксим-бонусом добираем
Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету.
proftpd66
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:58
proftpd66 написав: Flamingo написав: proftpd66 написав:
Те кто держит валютные депо, Вы знаете
Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?
+ мы свое эксим-бонусом добираем
Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету.
Ну ИМХО это вовсе не повод чтобы "выходить" из валюты в грн.
Flamingo
Повідомлень: 3591
З нами з: 20.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 741 раз.
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