Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:30

Flamingo написав: proftpd66 написав: Те кто держит валютные депо, Вы знаете Те кто держит валютные депо, Вы знаете

Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?

+ мы свое эксим-бонусом добираем Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?+ мы свое эксим-бонусом добираем

proftpd66 написав:

Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету. Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету.

Flamingo написав: Ну ИМХО это вовсе не повод чтобы "выходить" из валюты в грн. Ну ИМХО это вовсе не повод чтобы "выходить" из валюты в грн.

proftpd66 написав: Flamingo написав: proftpd66 написав: Те кто держит валютные депо, Вы знаете Те кто держит валютные депо, Вы знаете

Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?

+ мы свое эксим-бонусом добираем Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?+ мы свое эксим-бонусом добираем



Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету. Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету.

curiousobro написав: Откройте тарифы и вдумчиво прочитайте условие про сумму депозита. Там все есть. Откройте тарифы и вдумчиво прочитайте условие про сумму депозита. Там все есть.

Вы написали что Вы хотите чтобы я подсказал, условия по которым вклад лучше и бонус симы? верно или не верно??Евробляхи можно открыть например 40к$ под 9.7%, +комиссия брокера будет большая. Если Вам через время удаться продать по дороже, если не будет мировых или локальных кризисом, то прибыль может быть 10-13% в долларах. Но это надо смотреть по факту, может быть, а может не быть.В долларах у Симы депо 2.7-3%. В гривне 10%-13.5% (13.7-14.5+% если капитализировать каждый месяц, пополнять с вычеткой налогов)Евробляхи в долларах дадут примерно такую же доходность как как в гривне и может больше. При том если вероятность что можно будет продать в любом момент дороже номинала. А депо срочный не разрывный.там написано что депо надо в гривне, а про доллары не написано. Если можно депо в долларах в эквиваленте гривне, то на совесте тех кто это сделал и не написал про это. 5.000.000 сумма не входит в фонд грабування, по этомучто депо что евробляхи.