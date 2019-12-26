Борги за комуналь на совісті Сіми. Може Сіма і пеню заплатить?
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proftpd66 написав:Те кто держит валютные депо, Вы знаете
Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима? + мы свое эксим-бонусом добираем
proftpd66 написав: Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету.
Flamingo написав:Ну ИМХО это вовсе не повод чтобы "выходить" из валюты в грн.
Вы написали что Вы хотите чтобы я подсказал, условия по которым вклад лучше и бонус симы? верно или не верно??
Евробляхи можно открыть например 40к$ под 9.7%, +комиссия брокера будет большая. Если Вам через время удаться продать по дороже, если не будет мировых или локальных кризисом, то прибыль может быть 10-13% в долларах. Но это надо смотреть по факту, может быть, а может не быть.
В долларах у Симы депо 2.7-3%. В гривне 10%-13.5% (13.7-14.5+% если капитализировать каждый месяц, пополнять с вычеткой налогов)
Евробляхи в долларах дадут примерно такую же доходность как как в гривне и может больше. При том если вероятность что можно будет продать в любом момент дороже номинала. А депо срочный не разрывный.
proftpd66 написав:
Flamingo написав:
proftpd66 написав:Те кто держит валютные депо, Вы знаете
Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима? + мы свое эксим-бонусом добираем
Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету.
curiousobro написав:Откройте тарифы и вдумчиво прочитайте условие про сумму депозита. Там все есть.
там написано что депо надо в гривне, а про доллары не написано. Если можно депо в долларах в эквиваленте гривне, то на совесте тех кто это сделал и не написал про это. 5.000.000 сумма не входит в фонд грабування, по этому РАЗНИЦЫ нету что депо что евробляхи.