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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 888889890891>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:21

Борги за комуналь на совісті Сіми. :(
Може Сіма і пеню заплатить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:16

Те кто держит валютные депо, Вы знаете что Вас развели как котят?


Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.75% 22jan2025, USD (XS1261825621, G11451AE4)


Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.95% 14nov2029, USD (XS2010039209)

Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.625% 27apr2022, USD (XS1261825977, G11451AG9)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:03

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Те кто держит валютные депо, Вы знаете

Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?
+ мы свое эксим-бонусом добираем ;)
Flamingo
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Платежи - Мобильные: Уже есть !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:43

Re: Укрексiмбанк

кто в курсе? приватная инфинити 5000грн за три года или каждый год? депозитная 1000 в год?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:00

  Яша написав:кто в курсе? приватная инфинити 5000грн за три года или каждый год? депозитная 1000 в год?

Согласно тарифов приватных карт: -Visa Infinite, 3 роки 5000 грн https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2019.pdf
А депозитных допка, если есть MasterCard World Elite PayPass: Visa Infinite PayWave,1 рік 1000 грн. https://www.eximb.com/assets/files/down ... 1-2019.pdf
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:47

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Те кто держит валютные депо, Вы знаете

Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?
+ мы свое эксим-бонусом добираем ;)


Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:58

  proftpd66 написав:
  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Те кто держит валютные депо, Вы знаете

Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?
+ мы свое эксим-бонусом добираем ;)


Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету.

Ну ИМХО это вовсе не повод чтобы "выходить" из валюты в грн.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:13

  proftpd66 написав:
  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Те кто держит валютные депо, Вы знаете

Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?
+ мы свое эксим-бонусом добираем ;)


Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету.

Откройте тарифы и вдумчиво прочитайте условие про сумму депозита. Там все есть.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:30

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Те кто держит валютные депо, Вы знаете

Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?
+ мы свое эксим-бонусом добираем ;)

  proftpd66 написав:
Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету.


  Flamingo написав:Ну ИМХО это вовсе не повод чтобы "выходить" из валюты в грн.


Вы написали что Вы хотите чтобы я подсказал, условия по которым вклад лучше и бонус симы? верно или не верно??

Евробляхи можно открыть например 40к$ под 9.7%, +комиссия брокера будет большая. Если Вам через время удаться продать по дороже, если не будет мировых или локальных кризисом, то прибыль может быть 10-13% в долларах. Но это надо смотреть по факту, может быть, а может не быть.

В долларах у Симы депо 2.7-3%. В гривне 10%-13.5% (13.7-14.5+% если капитализировать каждый месяц, пополнять с вычеткой налогов)

Евробляхи в долларах дадут примерно такую же доходность как как в гривне и может больше. При том если вероятность что можно будет продать в любом момент дороже номинала. А депо срочный не разрывный.


  proftpd66 написав:
  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Те кто держит валютные депо, Вы знаете

Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?
+ мы свое эксим-бонусом добираем ;)


Сейчас Инфинити за депо от 5.000.000 грн. Условия про вклад в валюте нету.

  curiousobro написав:Откройте тарифы и вдумчиво прочитайте условие про сумму депозита. Там все есть.


там написано что депо надо в гривне, а про доллары не написано. Если можно депо в долларах в эквиваленте гривне, то на совесте тех кто это сделал и не написал про это. 5.000.000 сумма не входит в фонд грабування, по этому РАЗНИЦЫ нету что депо что евробляхи.
proftpd66
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