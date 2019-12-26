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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:44
proftpd66 написав:
Вы написали что Вы хотите чтобы я подсказал, условия по которым вклад лучше и бонус симы? верно или не верно??
Не не верно. Я не понял зачем Вы вообще написали в ответ на мое сообщение про 5 млн. депо. Решил ответить Вам о том что не собираюсь выходить в гривну. И все. "б***", "презервативы", "девки" и прочий "ХЕРбалайф" - как источник дохода мне не интересны в принципе. Есть доход "пассивный", а есть "активный" - у них разные природа, источники, риски. Кому что ближе - выбирает для себя каждый сам.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:46
Flamingo
с каких пор еврооблигации активный доход?
Разве что с точки зрения Украины
что могут дефолтнуть
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proftpd66
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:13
proftpd66 написав:Flamingo
с каких пор еврооблигации активный доход?
Разве что с точки зрения Украины
что могут дефолтнуть
Про еврооблигации писали Вы - я писал просто про "пассивный" доход.
С другой стороны если у человека есть РЕАЛЬНЫЕ деньги - что вы предлагаете - 5 мио ввалить в "евробляхи"? У куда потом с этим "автопарком"?
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Flamingo
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:21
Flamingo
евробляхи == еврооблигации
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proftpd66
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:08
proftpd66 написав:Flamingo
евробляхи == еврооблигации
Понял. Сорри брокерским слэнгом не владею. Но в любом случае - это не для меня. Пусть молодежь развлекается, я как-то все больше по старинке - "диверсифицируя активы" в различные пусть не столь доходные, но и менее рисковые "тихие гавани".
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Flamingo
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:46
proftpd66 написав:Flamingo
евробляхи == еврооблигации
как физику купить еврооблигации?
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Яша
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:09
Яша
точно так же как и юрику
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proftpd66
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:17
proftpd66
в чем отличие от овгз? если это госевро, то только на вторичке?добавляетмя налог 18‰? можете попонятнее,если не взападло,конечно.
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Яша
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:35
то,что у неё срок 3года это понятно.5000 каждый год или за весь срок?
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Яша
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