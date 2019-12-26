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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 888889890891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:44

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Вы написали что Вы хотите чтобы я подсказал, условия по которым вклад лучше и бонус симы? верно или не верно??

Не не верно. Я не понял зачем Вы вообще написали в ответ на мое сообщение про 5 млн. депо. Решил ответить Вам о том что не собираюсь выходить в гривну. И все. "б***", "презервативы", "девки" и прочий "ХЕРбалайф" - как источник дохода мне не интересны в принципе. Есть доход "пассивный", а есть "активный" - у них разные природа, источники, риски. Кому что ближе - выбирает для себя каждый сам.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:46

Flamingo
с каких пор еврооблигации активный доход? :) Разве что с точки зрения Украины :) что могут дефолтнуть :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:13

  proftpd66 написав:Flamingo
с каких пор еврооблигации активный доход? :) Разве что с точки зрения Украины :) что могут дефолтнуть :)

Про еврооблигации писали Вы - я писал просто про "пассивный" доход.
С другой стороны если у человека есть РЕАЛЬНЫЕ деньги - что вы предлагаете - 5 мио ввалить в "евробляхи"? У куда потом с этим "автопарком"? :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:21

Flamingo

евробляхи == еврооблигации
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:08

  proftpd66 написав:Flamingo

евробляхи == еврооблигации

Понял. Сорри брокерским слэнгом не владею. Но в любом случае - это не для меня. Пусть молодежь развлекается, я как-то все больше по старинке - "диверсифицируя активы" в различные пусть не столь доходные, но и менее рисковые "тихие гавани".
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:46

  proftpd66 написав:Flamingo

евробляхи == еврооблигации

как физику купить еврооблигации?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:09

Яша
точно так же как и юрику
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:17

proftpd66
в чем отличие от овгз? если это госевро, то только на вторичке?добавляетмя налог 18‰? можете попонятнее,если не взападло,конечно.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:35

  lel написав:
  Яша написав:кто в курсе? приватная инфинити 5000грн за три года или каждый год? депозитная 1000 в год?

Согласно тарифов приватных карт: -Visa Infinite, 3 роки 5000 грн https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2019.pdf
А депозитных допка, если есть MasterCard World Elite PayPass: Visa Infinite PayWave,1 рік 1000 грн. https://www.eximb.com/assets/files/down ... 1-2019.pdf

то,что у неё срок 3года это понятно.5000 каждый год или за весь срок?
Яша
 
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