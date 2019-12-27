Просто есть люди, которым те самые "евробляхи" вообще не интересны.
Вообще-вообще, совсем-совсем.
А также контейнеры презервативов и прочая шелупень
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:14
Просто есть люди, которым те самые "евробляхи" вообще не интересны.
Вообще-вообще, совсем-совсем.
А также контейнеры презервативов и прочая шелупень
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:58
|