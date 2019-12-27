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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 889890891892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:14

Просто есть люди, которым те самые "евробляхи" вообще не интересны.
Вообще-вообще, совсем-совсем.
А также контейнеры презервативов и прочая шелупень
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:58

  mustbe написав:А также контейнеры презервативов и прочая шелупень


бизнес пассивный на пенсию уже не модно?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:32

  proftpd66 написав:
  mustbe написав:А также контейнеры презервативов и прочая шелупень


бизнес пассивный на пенсию уже не модно?

Мода то такое. Соотношение цена-качество, риск-прибыль, комфорт-"*опа в мыле" и пр. гораздо более важные критерии в сравнении с критерием "мода".
Кстати не пойму, что среды нас таких "немодных" делает покупатель "евроблях" и контейнеров с Президент. ИМХО Вам тут должно быть неимоверно скучно. Более того - зачем терять свое драгоценное время на общение с такими как я, когда можно рубить капусту на "евробляхах" и пр. "прелестях" :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:31

Re: Укрексiмбанк

Ребят, по деп карте исходящий p2p бесплатный, кто-то пробовал моно, альфу пополнять, ровная сумма уходила?
vadymbanker
 
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