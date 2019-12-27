Просто есть люди, которым те самые "евробляхи" вообще не интересны.
Вообще-вообще, совсем-совсем.
А также контейнеры презервативов и прочая шелупень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:14
Просто есть люди, которым те самые "евробляхи" вообще не интересны.
Вообще-вообще, совсем-совсем.
А также контейнеры презервативов и прочая шелупень
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:58
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:32
Мода то такое. Соотношение цена-качество, риск-прибыль, комфорт-"*опа в мыле" и пр. гораздо более важные критерии в сравнении с критерием "мода".
Кстати не пойму, что среды нас таких "немодных" делает покупатель "евроблях" и контейнеров с Президент. ИМХО Вам тут должно быть неимоверно скучно. Более того - зачем терять свое драгоценное время на общение с такими как я, когда можно рубить капусту на "евробляхах" и пр. "прелестях"
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:31
Re: Укрексiмбанк
Ребят, по деп карте исходящий p2p бесплатный, кто-то пробовал моно, альфу пополнять, ровная сумма уходила?
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