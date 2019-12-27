Просто есть люди, которым те самые "евробляхи" вообще не интересны.
Вообще-вообще, совсем-совсем.
А также контейнеры презервативов и прочая шелупень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:14
Просто есть люди, которым те самые "евробляхи" вообще не интересны.
Вообще-вообще, совсем-совсем.
А также контейнеры презервативов и прочая шелупень
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:58
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:32
Мода то такое. Соотношение цена-качество, риск-прибыль, комфорт-"*опа в мыле" и пр. гораздо более важные критерии в сравнении с критерием "мода".
Кстати не пойму, что среды нас таких "немодных" делает покупатель "евроблях" и контейнеров с Президент. ИМХО Вам тут должно быть неимоверно скучно. Более того - зачем терять свое драгоценное время на общение с такими как я, когда можно рубить капусту на "евробляхах" и пр. "прелестях"
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:31
Re: Укрексiмбанк
Ребят, по деп карте исходящий p2p бесплатный, кто-то пробовал моно, альфу пополнять, ровная сумма уходила?
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:53
"евробляхах" - я выше уже написал что это Еврооблигации Укрэксимбанка. Вы против Еврооблигаций Укрэксимбанка?
Есть поговорка: "время - это потеря денег". По этому нет точного определения что надо делать правильного чтобы заработать много денег.
Если Вы начали писать про "риски", то я могу Вам подсказать, что риск купить товары и продать их на много меньше, чем продать гривну и потом словить курс 30. Или купить акции компании, которая, обесценица, или хранить дома провоцируя криминалитет. . А если купить товары этой компании, то Вы можете продать стабильно. Кстати, акции производителей кофе подорожали в этом году. Если Вы покупаете что-то, то оно в долларах и прибыль 10-50% годовых в долларах считаете.
Это один из видов диверсификации. (масштабируемости - увеличения количество "узлов"). Не больше и не меньше.
У меня всё, я закончил
Додано: Суб 28 гру, 2019 01:49
Єдиний державний банк, який поки так не зганьбився.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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