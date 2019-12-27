Додано: Суб 28 гру, 2019 00:53

Flamingo написав: proftpd66 написав: mustbe написав: А также контейнеры презервативов и прочая шелупень А также контейнеры презервативов и прочая шелупень



бизнес пассивный на пенсию уже не модно? бизнес пассивный на пенсию уже не модно?

Мода то такое. Соотношение цена-качество, риск-прибыль, комфорт-"*опа в мыле" и пр. гораздо более важные критерии в сравнении с критерием "мода".

Кстати не пойму, что среды нас таких "немодных" делает покупатель "евроблях" и контейнеров с Президент. ИМХО Вам тут должно быть неимоверно скучно. Более того - зачем терять свое драгоценное время на общение с такими как я, когда можно рубить капусту на "евробляхах" и пр. "прелестях" Мода то такое. Соотношение цена-качество, риск-прибыль, комфорт-"*опа в мыле" и пр. гораздо более важные критерии в сравнении с критерием "мода".Кстати не пойму, что среды нас таких "немодных" делает покупатель "евроблях" и контейнеров с Президент. ИМХО Вам тут должно быть неимоверно скучно. Более того - зачем терять свое драгоценное время на общение с такими как я, когда можно рубить капусту на "евробляхах" и пр. "прелестях"

"евробляхах" - я выше уже написал что это Еврооблигации Укрэксимбанка. Вы против Еврооблигаций Укрэксимбанка?Есть поговорка: "время - это потеря денег". По этому нет точного определения что надо делать правильного чтобы заработать много денег.Если Вы начали писать про, то я могу Вам подсказать, что риск купить товары и продать их на много меньше, чем продать гривну и потом словить курс 30. Или купить акции компании, которая, обесценица, или хранить дома провоцируя криминалитет. . А если купить товары этой компании, то Вы можете продать стабильно. Кстати, акции производителей кофе подорожали в этом году. Если Вы покупаете что-то, то оно в долларах и прибыль(масштабируемости - увеличения количество "узлов"). Не больше и не меньше.У меня всё, я закончил