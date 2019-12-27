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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 890891892893>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:14

Просто есть люди, которым те самые "евробляхи" вообще не интересны.
Вообще-вообще, совсем-совсем.
А также контейнеры презервативов и прочая шелупень
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:58

  mustbe написав:А также контейнеры презервативов и прочая шелупень


бизнес пассивный на пенсию уже не модно?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:32

  proftpd66 написав:
  mustbe написав:А также контейнеры презервативов и прочая шелупень


бизнес пассивный на пенсию уже не модно?

Мода то такое. Соотношение цена-качество, риск-прибыль, комфорт-"*опа в мыле" и пр. гораздо более важные критерии в сравнении с критерием "мода".
Кстати не пойму, что среды нас таких "немодных" делает покупатель "евроблях" и контейнеров с Президент. ИМХО Вам тут должно быть неимоверно скучно. Более того - зачем терять свое драгоценное время на общение с такими как я, когда можно рубить капусту на "евробляхах" и пр. "прелестях" :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:31

Re: Укрексiмбанк

Ребят, по деп карте исходящий p2p бесплатный, кто-то пробовал моно, альфу пополнять, ровная сумма уходила?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:53

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:
  mustbe написав:А также контейнеры презервативов и прочая шелупень


бизнес пассивный на пенсию уже не модно?

Мода то такое. Соотношение цена-качество, риск-прибыль, комфорт-"*опа в мыле" и пр. гораздо более важные критерии в сравнении с критерием "мода".
Кстати не пойму, что среды нас таких "немодных" делает покупатель "евроблях" и контейнеров с Президент. ИМХО Вам тут должно быть неимоверно скучно. Более того - зачем терять свое драгоценное время на общение с такими как я, когда можно рубить капусту на "евробляхах" и пр. "прелестях" :mrgreen:


"евробляхах" - я выше уже написал что это Еврооблигации Укрэксимбанка. Вы против Еврооблигаций Укрэксимбанка?

Есть поговорка: "время - это потеря денег". По этому нет точного определения что надо делать правильного чтобы заработать много денег.

Если Вы начали писать про "риски", то я могу Вам подсказать, что риск купить товары и продать их на много меньше, чем продать гривну и потом словить курс 30. Или купить акции компании, которая, обесценица, или хранить дома провоцируя криминалитет. . А если купить товары этой компании, то Вы можете продать стабильно. Кстати, акции производителей кофе подорожали в этом году. Если Вы покупаете что-то, то оно в долларах и прибыль 10-50% годовых в долларах считаете.

Это один из видов диверсификации. (масштабируемости - увеличения количество "узлов"). Не больше и не меньше.

У меня всё, я закончил :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 01:49

  vadymbanker написав:Ребят, по деп карте исходящий p2p бесплатный, кто-то пробовал моно, альфу пополнять, ровная сумма уходила?

Єдиний державний банк, який поки так не зганьбився.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:14

Дуже цікаву особливість побачив сьогодні.
У відділенні банку є рекламні постери, багато, різних, так ось,
серед них є один цікавий - написано "РІЗДВЯНІ ДЕПОЗИТИ" і внизу намальовані сині шкарпетки
на звороті умови, але ставок нема..

вніманіє вопрос - а де ці депозити на оф. сайті??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:18

  greenozon написав:Дуже цікаву особливість побачив сьогодні.
У відділенні банку є рекламні постери, багато, різних, так ось,
серед них є один цікавий - написано "РІЗДВЯНІ ДЕПОЗИТИ" і внизу намальовані сині шкарпетки
на звороті умови, але ставок нема..

вніманіє вопрос - а де ці депозити на оф. сайті??

[url][url]https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-depozyty/dodatkovo/procentni-stavky-za-vkladamy-fizychnyh-osib-yaki-diyut-v-at-ukreksimbank.html[/url][/url]
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:19

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:вніманіє вопрос - а де ці депозити на оф. сайті??


Де саме РІЗДВЯНІ депозити на офсайті
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:22

  greenozon написав:
  greenozon написав:вніманіє вопрос - а де ці депозити на оф. сайті??


Де саме РІЗДВЯНІ депозити на офсайті

Всі депо Різдвяні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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