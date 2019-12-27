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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 890891892893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:31

мда... вроді ще не НР а спамери вже набухались і верзуть чепуху
ужас
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:40

Тупуваті...це діагноз. :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:42

Re: Укрексiмбанк

Согласно "инсайдерской" информации: банка с 8 января понижает ставки на депо. Гривней не интересовался, но по валютным вроде не очень сильно - типа на 0,1% или около того.
Flamingo
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