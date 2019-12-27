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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 890891892893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:31

мда... вроді ще не НР а спамери вже набухались і верзуть чепуху
ужас
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greenozon
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Тупуваті...це діагноз. :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:42

Re: Укрексiмбанк

Согласно "инсайдерской" информации: банка с 8 января понижает ставки на депо. Гривней не интересовался, но по валютным вроде не очень сильно - типа на 0,1% или около того.
Flamingo
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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:35

  Flamingo написав:Согласно "инсайдерской" информации: банка с 8 января понижает ставки на депо. Гривней не интересовался, но по валютным вроде не очень сильно - типа на 0,1% или около того.
спасибо,благо это не так ощутимо,как сделал гуанобусбанк с его процентовочкой--- с 17% до 13%(((
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:46

  mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые по 23.12.2019 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет

они б лучше "товар" завезли в полном ассортименте, а то деньги есть , а покупать нечего, пустые полки...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:51

Re: Укрексiмбанк

  velvet написав:а покупать нечего, пустые полки...

Ну как нечего? Заправки есть. Всякие там ватсонс, бомонд, пампик, львовские пляцки и т.п. Понятно что это на самые ходовые товары, но и не откровенный "кольцеброс" (как в свое время у укрсоца был) :mrgreen:
Flamingo
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