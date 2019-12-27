мда... вроді ще не НР а спамери вже набухались і верзуть чепуху
ужас
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:31
мда... вроді ще не НР а спамери вже набухались і верзуть чепуху
ужас
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:40
Тупуваті...це діагноз.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:42
Re: Укрексiмбанк
Согласно "инсайдерской" информации: банка с 8 января понижает ставки на депо. Гривней не интересовался, но по валютным вроде не очень сильно - типа на 0,1% или около того.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:31
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:35
спасибо,благо это не так ощутимо,как сделал гуанобусбанк с его процентовочкой--- с 17% до 13%(((
никому не верю
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:46
они б лучше "товар" завезли в полном ассортименте, а то деньги есть , а покупать нечего, пустые полки...
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:51
Re: Укрексiмбанк
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