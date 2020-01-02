Комрады, подскажите, эта рабочая тема или нет - по льготному РКО для новых тарифных пакетов с 02-12-2019 ? соответсвует заявленным условиям?
КБ в ЕксимБонус указан чистыми или грязными?
Спасибо, с Наступившими и Настающими Праздниками !!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:49
Re: Укрексiмбанк
Комрады, подскажите, эта рабочая тема или нет - по льготному РКО для новых тарифных пакетов с 02-12-2019 ? соответсвует заявленным условиям?
КБ в ЕксимБонус указан чистыми или грязными?
Спасибо, с Наступившими и Настающими Праздниками !!
Востаннє редагувалось STIGA в П'ят 03 січ, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:15
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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