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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891892893894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:49

Re: Укрексiмбанк

Комрады, подскажите, эта рабочая тема или нет - по льготному РКО для новых тарифных пакетов с 02-12-2019 ? соответсвует заявленным условиям?

КБ в ЕксимБонус указан чистыми или грязными?

Спасибо, с Наступившими и Настающими Праздниками !!
Востаннє редагувалось STIGA в П'ят 03 січ, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:15

  STIGA написав:
КБ в Ексимонус указан чистыми или грязными?

чистыми
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:51

  Flamingo написав:Согласно "инсайдерской" информации: банка с 8 января понижает ставки на депо. Гривней не интересовался, но по валютным вроде не очень сильно - типа на 0,1% или около того.

с 8 января % по гривне падают где-то на 2,1 %, по доллару где-то на 1,2%
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