Комрады, подскажите, эта рабочая тема или нет - по льготному РКО для новых тарифных пакетов с 02-12-2019 ? соответсвует заявленным условиям?
КБ в ЕксимБонус указан чистыми или грязными?
Спасибо, с Наступившими и Настающими Праздниками !!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:49
Re: Укрексiмбанк
Комрады, подскажите, эта рабочая тема или нет - по льготному РКО для новых тарифных пакетов с 02-12-2019 ? соответсвует заявленным условиям?
КБ в ЕксимБонус указан чистыми или грязными?
Спасибо, с Наступившими и Настающими Праздниками !!
Востаннє редагувалось STIGA в П'ят 03 січ, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:15
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:51
с 8 января % по гривне падают где-то на 2,1 %, по доллару где-то на 1,2%
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:58
velvet
Запитайтесь своїх інсайдерів що таке депозит Різдвяний, що рекламують лише по відділеннях
а на сайті 0 інфи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:17
інсайдери у Flamingo, а я був сьогодні у відділенні, де побачив роздруковані нові ставки з 8 січня на столі у менеджера
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:48
Классический срочный от 30т. до 499999.99 теперь 14,5 гривна и 2,7% доллар
Прибыльный срочный 13,8 гривна и 2,4% доллар
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:13
Платежи - Мобильные : Уже есть !
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:25
Re: Укрексiмбанк
Да, сильно падают ставки. Сегодня был последний день застолбироваться.
|