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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:38
clientage написав: vadymbanker написав:
Да, сильно падают ставки. Сегодня был последний день застолбироваться.
Хм. А шо эта за столб с возможностью 30% пополнения?
ну 200% от первоначально размещения -- ну, наверное эт стоолбец
Он у Шапита столб с ежемес. геометрич. прогрессией на пополняху, и то хоть весело
речь о крупных вкладах
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:46
vadymbanker написав: clientage написав: vadymbanker написав:
Да, сильно падают ставки. Сегодня был последний день застолбироваться.
Хм. А шо эта за столб с возможностью 30% пополнения?
ну 200% от первоначально размещения -- ну, наверное эт стоолбец
Он у Шапита столб с ежемес. геометрич. прогрессией на пополняху, и то хоть весело
речь о крупных вкладах
За которые Инфиню нашару выдают?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:00
clientage написав:
За которые Инфиню нашару выдают?
визы нашару уже не выдают
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:04
clientage написав: vadymbanker написав:
clientage написав:[quote="4833494:vadymbanker"]Да, сильно падают ставки. Сегодня был последний день застолбироваться.
Хм. А шо эта за столб с возможностью 30% пополнения?
ну 200% от первоначально размещения -- ну, наверное эт стоолбец
Он у Шапита столб с ежемес. геометрич. прогрессией на пополняху, и то хоть весело
речь о крупных вкладах
За которые Инфиню нашару выдают?
[/quote]у меня пока мастер платина, чуть-чуть не дотянул до master world
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vadymbanker
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:24
ой, эт ужасно. мне в феврале перевыпускать Визу нуна... было
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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