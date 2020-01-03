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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 892893894895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:38

Re: Укрексiмбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:Да, сильно падают ставки. Сегодня был последний день застолбироваться.

Хм. А шо эта за столб с возможностью 30% пополнения? :mrgreen:
ну 200% от первоначально размещения -- ну, наверное эт стоолбец
Он у Шапита столб с ежемес. геометрич. прогрессией на пополняху, и то хоть весело :lol:
речь о крупных вкладах
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:46

  vadymbanker написав:
clientage написав:
  vadymbanker написав:Да, сильно падают ставки. Сегодня был последний день застолбироваться.

Хм. А шо эта за столб с возможностью 30% пополнения? :mrgreen:
ну 200% от первоначально размещения -- ну, наверное эт стоолбец
Он у Шапита столб с ежемес. геометрич. прогрессией на пополняху, и то хоть весело :lol:
речь о крупных вкладах

За которые Инфиню нашару выдают? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:00

  clientage написав:За которые Инфиню нашару выдают? :wink:

визы нашару уже не выдают :wink:
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:04

Re: Укрексiмбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:
clientage написав:[quote="4833494:vadymbanker"]Да, сильно падают ставки. Сегодня был последний день застолбироваться.

Хм. А шо эта за столб с возможностью 30% пополнения? :mrgreen:
ну 200% от первоначально размещения -- ну, наверное эт стоолбец
Он у Шапита столб с ежемес. геометрич. прогрессией на пополняху, и то хоть весело :lol:
речь о крупных вкладах

За которые Инфиню нашару выдают? :wink:[/quote]у меня пока мастер платина, чуть-чуть не дотянул до master world
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:24

  J написав:
  clientage написав:За которые Инфиню нашару выдают? :wink:

визы нашару уже не выдают :wink:

ой, эт ужасно. мне в феврале перевыпускать Визу нуна... было :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 892893894895
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