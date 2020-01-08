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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 893894895896

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 19:30

  Квесторе_поверніться написав:Всі вже за комуналь заплатили? :)

Я заплатил за отопление 4х хавир
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 20:49

clientage

на контрабасе умеете играть? :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 20:55

  proftpd66 написав:clientage

на контрабасе умеете играть? :)

Не, объект обладает чрезвычайно разветвленной агентской сетью под кодовыми названиями : соседкО, колегО и родственничкО :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 21:04

  proftpd66 написав:clientage

на контрабасе умеете играть? :)

нее, могу барабанить пальцами по клаве
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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