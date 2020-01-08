Я заплатил за отопление 4х хавир
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2020 19:30
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 05 січ, 2020 20:55
Додано: Нед 05 січ, 2020 21:04
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:01
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Додано: Чет 09 січ, 2020 16:35
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