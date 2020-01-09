В моем случае торг был неуместен
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 20:39
В моем случае торг был неуместен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:01
Re: Укрексiмбанк
А банк даёт платиновые кредитки?
.......
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:14
Сейчас лень лезть в тарифы - но раньше помню точно были - но под "зарплатные" проекты и совсем без грейса
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:18
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:36
НБУ вообще расценивает работу симы с физиками как непрофильную, типа должны заниматься только работой с юриками в рамках экспортно-импортной деятельности.
Так что грэбэм пока грэбэтся
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:40
погортайте цю гілку форуму
хтось ділився досвідом кредиту під заставу власного депозиту
+50грн !
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