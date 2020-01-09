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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 894895896897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:39

  IMPRINTER написав:по субсидии если свыше 3 мес. вроде долг лищают ...

В моем случае торг был неуместен :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:01

Re: Укрексiмбанк

А банк даёт платиновые кредитки?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:14

  Boundless написав:А банк даёт платиновые кредитки?

Сейчас лень лезть в тарифы - но раньше помню точно были - но под "зарплатные" проекты и совсем без грейса
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:18

  Boundless написав:А банк даёт платиновые кредитки?


Спрашивал в отделении буквально сегодня, сказали дают только зарплатникам.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:36

  Flamingo написав:
  Boundless написав:А банк даёт платиновые кредитки?

Сейчас лень лезть в тарифы - но раньше помню точно были - но под "зарплатные" проекты и совсем без грейса

НБУ вообще расценивает работу симы с физиками как непрофильную, типа должны заниматься только работой с юриками в рамках экспортно-импортной деятельности.

Так что грэбэм пока грэбэтся
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:40

  Boundless написав:А банк даёт платиновые кредитки?


погортайте цю гілку форуму
хтось ділився досвідом кредиту під заставу власного депозиту
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:11

Бот временно не работает
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:19

Укрексiмбанк

curiousobro написав:
  Flamingo написав:
  Boundless написав:А банк даёт платиновые кредитки?

Сейчас лень лезть в тарифы - но раньше помню точно были - но под "зарплатные" проекты и совсем без грейса

НБУ вообще расценивает работу симы с физиками как непрофильную, типа должны заниматься только работой с юриками в рамках экспортно-импортной деятельности.

Так что грэбэм пока грэбэтся
Работы Банка с физиками, почти нет! Стал клиентам эксима в декабре, так-как ставки держали еще приличные, такого банка лет 15 я не видел, как мегабанк или базис или грант или регион банк в конце 90х начале 2000х, треш полный, совок, программы у них русского софта на РУССКОМ языке начала 2000х, Ощад по сравнению с эксимом это Credit Agricole на Елисейских полях в Париже. В эксиме ставки упали с 8 января, сравняли с приватом и ощадом, так я даже рад, значит через год буду возвращаться, в родной Ощад.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:59

Re: Укрексiмбанк

  vadymbanker написав:так я даже рад, значит через год буду возвращаться, в родной Ощад.


через год НБУ лякає ставками 8% річних +- (гривня) :)
+50грн !
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greenozon
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