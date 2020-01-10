Тут глухо:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:22
Вони взагалі планують нові IBAN публікувати чи треба усе самому руцями робити?
Тут глухо:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:34
Укрексiмбанк
не думаю, не будет тогда смысла, особенно крупным вкладчикам, депозиты в сша по 2.75-3.5, налога нет.
Востаннє редагувалось vadymbanker в П'ят 10 січ, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:34
UA563223130000000002924902234 щоб поповнити приватну картку
Дають тут
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:40
тока уточняйте что этот ебан для Львовской дирекции )
я тоже сам сгенерил - пришло норм
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:43
Вроде для головного отделения 2924902234
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:49
Re: Укрексiмбанк
Саме так.
Для Львова правильний
UA763223130000000000292480760
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:39
Re: Укрексiмбанк
Достали. Опять сегодняшний перевод не зачислили. Это уже третий раз. Бездельники.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:43
То Ощад поздно отправил снова)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 11 січ, 2020 00:15
Всё равно бездельники.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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