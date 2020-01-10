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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 896897898899>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:22

Вони взагалі планують нові IBAN публікувати чи треба усе самому руцями робити?
Тут глухо: https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... hunky.html
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:34

Укрексiмбанк

greenozon написав:
  vadymbanker написав:так я даже рад, значит через год буду возвращаться, в родной Ощад.


через год НБУ лякає ставками 8% річних +- (гривня) :)
не думаю, не будет тогда смысла, особенно крупным вкладчикам, депозиты в сша по 2.75-3.5, налога нет.
Востаннє редагувалось vadymbanker в П'ят 10 січ, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:34

  klug написав:Вони взагалі планують нові IBAN публікувати чи треба усе самому руцями робити?
Тут глухо: https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... hunky.html

UA563223130000000002924902234 щоб поповнити приватну картку
Дають тут
https://www.iban.com.ua/calculate-iban
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:40

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Вони взагалі планують нові IBAN публікувати чи треба усе самому руцями робити?
Тут глухо: https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... hunky.html

UA563223130000000002924902234 щоб поповнити приватну картку
Дають тут
https://www.iban.com.ua/calculate-iban


тока уточняйте что этот ебан для Львовской дирекции )

я тоже сам сгенерил - пришло норм
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:43

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Вони взагалі планують нові IBAN публікувати чи треба усе самому руцями робити?
Тут глухо: https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... hunky.html

UA563223130000000002924902234 щоб поповнити приватну картку
Дають тут
https://www.iban.com.ua/calculate-iban


тока уточняйте что этот ебан для Львовской дирекции )

я тоже сам сгенерил - пришло норм

Вроде для головного отделения 2924902234
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:49

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:Вроде для головного отделения 2924902234

Саме так.
Для Львова правильний
UA763223130000000000292480760
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:39

Re: Укрексiмбанк

Достали. Опять сегодняшний перевод не зачислили. Это уже третий раз. Бездельники.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:43

  Фантом написав:Достали. Опять сегодняшний перевод не зачислили. Это уже третий раз. Бездельники.


То Ощад поздно отправил снова)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 00:15

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Достали. Опять сегодняшний перевод не зачислили. Это уже третий раз. Бездельники.


То Ощад поздно отправил снова)


Всё равно бездельники. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:50

Бот опять работает.

Уважаемые, а зачем вы сюда сэпите ?
mustbe
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