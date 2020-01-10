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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:54
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл сейчас регистрировать разные карты на разные кабинеты Эксимбонуса? Или уже всё равно?
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:58
Смысл - есть, для преодоления лимита "вывод с одного акка на мобиль не более 1000грн в месяц"
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:08
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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