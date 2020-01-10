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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 897898899900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:54

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл сейчас регистрировать разные карты на разные кабинеты Эксимбонуса? Или уже всё равно?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:58

Смысл - есть, для преодоления лимита "вывод с одного акка на мобиль не более 1000грн в месяц"
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:08

  mustbe написав:Смысл - есть...
также если "в семье" карт, участвующих в программе больше 5 :roll:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:55

Кому-то сэпы сегодня заходили? Или Сима в честь субботы решила сделать себе выходной?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:04

Re: Укрексiмбанк

Слал по IBAN из Райфа в 9:30. В 11:30 Сима зачислил
AVF
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:12

  AVF написав:Слал по IBAN из Райфа в 9:30. В 11:30 Сима зачислил

А наши Винницкие только сейчас раздуплились. В следующий раз буду по реквизитам головного офиса слать
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:24

  Фантом написав:
  AVF написав:Слал по IBAN из Райфа в 9:30. В 11:30 Сима зачислил

А наши Винницкие только сейчас раздуплились. В следующий раз буду по реквизитам головного офиса слать

Мої досі в ауті, тож ваші не найгірі. Аби знову шукати не довелось...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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