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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:54
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл сейчас регистрировать разные карты на разные кабинеты Эксимбонуса? Или уже всё равно?
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:58
Смысл - есть, для преодоления лимита "вывод с одного акка на мобиль не более 1000грн в месяц"
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:08
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:55
Кому-то сэпы сегодня заходили? Или Сима в честь субботы решила сделать себе выходной?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:04
Re: Укрексiмбанк
Слал по IBAN из Райфа в 9:30. В 11:30 Сима зачислил
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:12
А наши Винницкие только сейчас раздуплились. В следующий раз буду по реквизитам головного офиса слать
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:24
Мої досі в ауті, тож ваші не найгірі. Аби знову шукати не довелось...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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