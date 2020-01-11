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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:54
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл сейчас регистрировать разные карты на разные кабинеты Эксимбонуса? Или уже всё равно?
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:58
Смысл - есть, для преодоления лимита "вывод с одного акка на мобиль не более 1000грн в месяц"
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:08
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:55
Кому-то сэпы сегодня заходили? Или Сима в честь субботы решила сделать себе выходной?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:04
Re: Укрексiмбанк
Слал по IBAN из Райфа в 9:30. В 11:30 Сима зачислил
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:12
А наши Винницкие только сейчас раздуплились. В следующий раз буду по реквизитам головного офиса слать
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:24
Мої досі в ауті, тож ваші не найгірі. Аби знову шукати не довелось...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:00
А канает?
Если указать киевский транзитник на винницкий счет?
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:29
Полгода назад канало.
МФО 322313
Счёт 2924902234
ЕДРПОУ 00032112
В назначении свой счёт, ФИО и РНОКПП.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:54
Re: Укрексiмбанк
не совсем пончл абонплату по приватным картам. 1) если открыл карту в январе, сразу сняло 1грн first month fee.Надо в январе уже делать оборот или только в феврале? 2)когда снимают абонку? 3)считают 1-31 число?
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