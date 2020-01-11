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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 11:12
Яша написав:
не совсем пончл абонплату по приватным картам. 1) если открыл карту в январе, сразу сняло 1грн first month fee.Надо в январе уже делать оборот или только в феврале?
Надо делать оборот в январе
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