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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 899900901902>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:12

  Яша написав:не совсем пончл абонплату по приватным картам. 1) если открыл карту в январе, сразу сняло 1грн first month fee.Надо в январе уже делать оборот или только в феврале?

Надо делать оборот в январе
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:13

  Яша написав:не совсем пончл абонплату по приватным картам. 1) если открыл карту в январе, сразу сняло 1грн first month fee.Надо в январе уже делать оборот или только в феврале? 2)когда снимают абонку? 3)считают 1-31 число?

Приветствую у клюбе приватных карт :D
Из собственного опыта отвечу на ? и расскажу свои реалии.
1. 1 грн сняло правильно в январе за первый месяц использования карты. В январе надо сделать оборот, который учтется при снятии абонки за феврале и т.д. по месяцам!
2. Хороший вопрос. У меня карта с декабря. Абонку уже по выписке сняли в декабре 27 (почему? Не дождались конца месяца, не в следующем - январь?). Смс про снятие абонки пришло 3 января.
3. Считают (пока) по проведеным операциям в выписке!!! У меня закрыли только по 25 декабря, остальные не провененные видимо пойдут в следующий - январь.
Мои реалии.
Так вот, сняли 500!!! Хотя оборот с учетом по 25.12 составил >5000, но <10000! Звонок в банк, разбирались, 10.1 смс вернули 500. А по остатку вернули 200, т.е. 300 оставили себе абонку. Ни смс, ни выписки про снятие 300 - нет.
Сказочные ... Создали продукт, новые тарифы, а софт не подготовили, формулировки расплывчатые. Даже студенты-программисты-економисты такой туфты не сотворят. Это расплывчатое - безготівковий оборот за попередній місяць - какие операции, за какой период???
Написано им 3 мейла, пока без ответа, в отделении ни при делах, со своей стороны тоже отправили. Видимо потому проснулись и исправили поголовную стрижку 500.
Как можно в пределах одного продукта для клиентов создать разные условия - по бонусу подсчитывать операции в пределах календарного месяца, для попадания в %, а по абонке подчситывать проводки???
Тем более, для клиента подтверждающим документом безналичного оборота является ЧЕК, а не результаты проводки по выписке банка! Кстати по бонусу мною оспаривалась ситуация с переходом через 20000. В бонусе сначала считали как то странно, то по чекам, то по проводкам. Пересчитали, вернули, видимо сейчас считают по чекам, хотя ответ мне на этот вопрос не дали.
Выводы.
1. Пока в конце месяца и по обороту и по бонусу - с пристальным вниманием и проверкой по выпискам банка и бонуса.
2. Продолжать бороться за правильные и понятные для клиентов условия.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:19

valya если я привязал новую карту к старому приватному счету, но, получается перевел его на новые условия, то будут считать оборот с первого января или с одиннадцатого?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:21

valya 27декабря скорее исключение. закрывали год
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:27

  Яша написав:valya если я привязал новую карту к старому приватному счету, но, получается перевел его на новые условия, то будут считать оборот с первого января или с одиннадцатого?


этого никто не знает - тока опытным путем.
кто готов рискнуть 1 000 грн. чтоб проверить и нам рассказать? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:30

IMPRINTER та не... у меня есть номер телефона, которая знает тех, кто это придумал. воспользуюсь знакомством.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:30

а по допке Visa Platinum оформленной в рамках депозитного пакета тоже надо лелать оборот энной суммы в месяц по этой карте чтобы не было абонки?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:31

  Andey написав:а по допке Visa Platinum оформленной в рамках депозитного пакета тоже надо лелать оборот энной суммы в месяц по этой карте чтобы не было абонки?


нет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:36

  IMPRINTER написав:
  Andey написав:а по допке Visa Platinum оформленной в рамках депозитного пакета тоже надо лелать оборот энной суммы в месяц по этой карте чтобы не было абонки?


нет.

это точно? просто уже скоро заканчивается срок действия старой депозитной визы платины и вот думаю имеет ли смысл покупать новую ради эксимбонусов?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:41

  Andey написав:
  IMPRINTER написав:
  Andey написав:а по допке Visa Platinum оформленной в рамках депозитного пакета тоже надо лелать оборот энной суммы в месяц по этой карте чтобы не было абонки?


нет.

это точно? просто уже скоро заканчивается срок действия старой депозитной визы платины и вот думаю имеет ли смысл покупать новую ради эксимбонусов?


https://www.eximb.com/assets/files/download/tariffs-deposit-cards-after-05-11-2019.pdf

тарифы по депозиткам
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IMPRINTER
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