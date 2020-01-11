Додано: Нед 12 січ, 2020 12:13

Яша написав: не совсем пончл абонплату по приватным картам. 1) если открыл карту в январе, сразу сняло 1грн first month fee.Надо в январе уже делать оборот или только в феврале? 2)когда снимают абонку? 3)считают 1-31 число? не совсем пончл абонплату по приватным картам. 1) если открыл карту в январе, сразу сняло 1грн first month fee.Надо в январе уже делать оборот или только в феврале? 2)когда снимают абонку? 3)считают 1-31 число?

Приветствую у клюбе приватных картИз собственного опыта отвечу на ? и расскажу свои реалии.1. 1 грн сняло правильно в январе за первый месяц использования карты. В январе надо сделать оборот, который учтется при снятии абонки за феврале и т.д. по месяцам!2. Хороший вопрос. У меня карта с декабря. Абонку уже по выписке сняли в декабре 27 (почему? Не дождались конца месяца, не в следующем - январь?). Смс про снятие абонки пришло 3 января.3. Считают (пока) по проведеным операциям в выписке!!! У меня закрыли только по 25 декабря, остальные не провененные видимо пойдут в следующий - январь.Мои реалии.Так вот, сняли 500!!! Хотя оборот с учетом по 25.12 составил >5000, но <10000! Звонок в банк, разбирались, 10.1 смс вернули 500. А по остатку вернули 200, т.е. 300 оставили себе абонку. Ни смс, ни выписки про снятие 300 - нет.Сказочные ... Создали продукт, новые тарифы, а софт не подготовили, формулировки расплывчатые. Даже студенты-программисты-економисты такой туфты не сотворят. Это расплывчатое - безготівковий оборот за попередній місяць - какие операции, за какой период???Написано им 3 мейла, пока без ответа, в отделении ни при делах, со своей стороны тоже отправили. Видимо потому проснулись и исправили поголовную стрижку 500.Как можно в пределах одного продукта для клиентов создать разные условия - по бонусу подсчитывать операции в пределах календарного месяца, для попадания в %, а по абонке подчситывать проводки???Тем более, для клиента подтверждающим документом безналичного оборота является, а не результаты проводки по выписке банка! Кстати по бонусу мною оспаривалась ситуация с переходом через 20000. В бонусе сначала считали как то странно, то по чекам, то по проводкам. Пересчитали, вернули, видимо сейчас считают по чекам, хотя ответ мне на этот вопрос не дали.Выводы.1. Пока в конце месяца и по обороту и по бонусу - с пристальным вниманием и проверкой по выпискам банка и бонуса.2. Продолжать бороться за правильные и понятные для клиентов условия.