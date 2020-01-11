Надо делать оборот в январе
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Додано: Нед 12 січ, 2020 11:12
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:13
Приветствую у клюбе приватных карт
Из собственного опыта отвечу на ? и расскажу свои реалии.
1. 1 грн сняло правильно в январе за первый месяц использования карты. В январе надо сделать оборот, который учтется при снятии абонки за феврале и т.д. по месяцам!
2. Хороший вопрос. У меня карта с декабря. Абонку уже по выписке сняли в декабре 27 (почему? Не дождались конца месяца, не в следующем - январь?). Смс про снятие абонки пришло 3 января.
3. Считают (пока) по проведеным операциям в выписке!!! У меня закрыли только по 25 декабря, остальные не провененные видимо пойдут в следующий - январь.
Мои реалии.
Так вот, сняли 500!!! Хотя оборот с учетом по 25.12 составил >5000, но <10000! Звонок в банк, разбирались, 10.1 смс вернули 500. А по остатку вернули 200, т.е. 300 оставили себе абонку. Ни смс, ни выписки про снятие 300 - нет.
Сказочные ... Создали продукт, новые тарифы, а софт не подготовили, формулировки расплывчатые. Даже студенты-программисты-економисты такой туфты не сотворят. Это расплывчатое - безготівковий оборот за попередній місяць - какие операции, за какой период???
Написано им 3 мейла, пока без ответа, в отделении ни при делах, со своей стороны тоже отправили. Видимо потому проснулись и исправили поголовную стрижку 500.
Как можно в пределах одного продукта для клиентов создать разные условия - по бонусу подсчитывать операции в пределах календарного месяца, для попадания в %, а по абонке подчситывать проводки???
Тем более, для клиента подтверждающим документом безналичного оборота является ЧЕК, а не результаты проводки по выписке банка! Кстати по бонусу мною оспаривалась ситуация с переходом через 20000. В бонусе сначала считали как то странно, то по чекам, то по проводкам. Пересчитали, вернули, видимо сейчас считают по чекам, хотя ответ мне на этот вопрос не дали.
Выводы.
1. Пока в конце месяца и по обороту и по бонусу - с пристальным вниманием и проверкой по выпискам банка и бонуса.
2. Продолжать бороться за правильные и понятные для клиентов условия.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 13:19
valya если я привязал новую карту к старому приватному счету, но, получается перевел его на новые условия, то будут считать оборот с первого января или с одиннадцатого?
Додано: Нед 12 січ, 2020 13:27
этого никто не знает - тока опытным путем.
кто готов рискнуть 1 000 грн. чтоб проверить и нам рассказать? )
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Додано: Нед 12 січ, 2020 13:30
IMPRINTER та не... у меня есть номер телефона, которая знает тех, кто это придумал. воспользуюсь знакомством.
Додано: Нед 12 січ, 2020 13:30
а по допке Visa Platinum оформленной в рамках депозитного пакета тоже надо лелать оборот энной суммы в месяц по этой карте чтобы не было абонки?
Додано: Нед 12 січ, 2020 13:31
нет.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 13:36
это точно? просто уже скоро заканчивается срок действия старой депозитной визы платины и вот думаю имеет ли смысл покупать новую ради эксимбонусов?
Додано: Нед 12 січ, 2020 13:41
тарифы по депозиткам
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