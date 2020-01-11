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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 13:54
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 12 січ, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 13:58
IMPRINTER не та ветка
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Додано: Нед 12 січ, 2020 14:12
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