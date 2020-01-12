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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 899900901902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:54

:arrow:
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 12 січ, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:58

IMPRINTER не та ветка
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:01

спасибо большое
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:12

  Stringer написав:IMPRINTER не та ветка


сорри ошибся )
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:28

  Яша написав:valya 27декабря скорее исключение. закрывали год

Наверное. Но комис нужно списывать в месяце следующим за расчетный. И в тарифах должны быть точные формулировки.
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valya
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  Яша написав:valya если я привязал новую карту к старому приватному счету, но, получается перевел его на новые условия, то будут считать оборот с первого января или с одиннадцатого?

Это точно не предсказуемо. А вот знакомство кстати, там может помогут. Также прошу донести и мои посылы направленные в нашу защиту.
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valya
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  #<1 ... 899900901902
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