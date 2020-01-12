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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 13:54
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Нед 12 січ, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 13:58
IMPRINTER не та ветка
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Додано: Нед 12 січ, 2020 14:01
спасибо большое
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Додано: Нед 12 січ, 2020 14:12
Stringer написав:IMPRINTER
не та ветка
сорри ошибся )
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IMPRINTER
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Додано: Нед 12 січ, 2020 22:28
Яша написав:valya
27декабря скорее исключение. закрывали год
Наверное. Но комис нужно списывать в месяце следующим за расчетный. И в тарифах должны быть точные формулировки.
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valya
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Додано: Нед 12 січ, 2020 22:31
Яша написав:valya
если я привязал новую карту к старому приватному счету, но, получается перевел его на новые условия, то будут считать оборот с первого января или с одиннадцатого?
Это точно не предсказуемо. А вот знакомство кстати, там может помогут. Также прошу донести и мои посылы направленные в нашу защиту.
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valya
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:30
Жена открыла эту новую Визу платинум на прошлой неделе. И почему-то не получается редактировать лимиты на операции.Ячейки в таблице, там где можно редактировать лимиты на покупки светятся голубым цветом и не редактируются. Доступ смской для управления счётом поднимал.
Посмотрел, в моём аккаунте лимиты редактировать можно. Почему тогда у жены не даёт? Может, потому что карты новые?
Как исправить?
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Andrew75
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:37
Andrew75 написав:
Жена открыла эту новую Визу платинум на прошлой неделе. И почему-то не получается редактировать лимиты на операции.Ячейки в таблице, там где можно редактировать лимиты на покупки светятся голубым цветом и не редактируются. Доступ смской для управления счётом поднимал.
Посмотрел, в моём аккаунте лимиты редактировать можно. Почему тогда у жены не даёт? Может, потому что карты новые?
Как исправить?
Никак, оно не работает.
На постоянку менять в отделении, не недолго менять через горячку.
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curiousobro
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Додано: Пон 13 січ, 2020 12:57
Открытие и принцип начисления РКО по обьему операций - понятно.
Сколько будет стоить закрытие пакетного предложние? Какой принцип начисления в месяц закрытия счета?
Не нашел этих данных в тарифах
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STIGA
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:25
curiousobro написав: Andrew75 написав:
Жена открыла эту новую Визу платинум на прошлой неделе. И почему-то не получается редактировать лимиты на операции.Ячейки в таблице, там где можно редактировать лимиты на покупки светятся голубым цветом и не редактируются. Доступ смской для управления счётом поднимал.
Посмотрел, в моём аккаунте лимиты редактировать можно. Почему тогда у жены не даёт? Может, потому что карты новые?
Как исправить?
Никак, оно не работает.
На постоянку менять в отделении, не недолго менять через горячку.
А не надолго - это на сколько? Можно на несколько дней поменять по звонку или только на сутки?
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Andrew75
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