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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:36
Andrew75 написав:
А не надолго - это на сколько? Можно на несколько дней поменять по звонку или только на сутки?
По умолчанию - до конца текущих суток, но можно поменять лимиты и на несколько дней...
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