По умолчанию - до конца текущих суток, но можно поменять лимиты и на несколько дней...
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:36
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:31
А на какой максиамальный срок можно по звонку поменять лимиты?
Только странно, что в моём кабинете лимиты поменять можно, а у жены нельзя.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:54
Не уверен, что понимается под пакетным предложением.
Я так понимаю, что абонплата списывается в начале месяца за этот месяц (или в конце предыдущего).
Соответственно, при закрытии в любой момент никаких дополнительных денег платить не придется, т.к. текущий период уже оплачен.
Первый месяц бесплатный, хотя, из того, что здесь пишут, получается, что условно-бесплатный, за 1 гривну. Последующие - в зависимости от оборота в предыдущем месяце.
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