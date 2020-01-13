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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 900901902903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:36

  Andrew75 написав:А не надолго - это на сколько? Можно на несколько дней поменять по звонку или только на сутки?


По умолчанию - до конца текущих суток, но можно поменять лимиты и на несколько дней...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:31

  Anadonta написав:
  Andrew75 написав:А не надолго - это на сколько? Можно на несколько дней поменять по звонку или только на сутки?


По умолчанию - до конца текущих суток, но можно поменять лимиты и на несколько дней...

А на какой максиамальный срок можно по звонку поменять лимиты?
Только странно, что в моём кабинете лимиты поменять можно, а у жены нельзя.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:54

  STIGA написав:Открытие и принцип начисления РКО по обьему операций - понятно.

Сколько будет стоить закрытие пакетного предложние? Какой принцип начисления в месяц закрытия счета?

Не нашел этих данных в тарифах

Не уверен, что понимается под пакетным предложением.
Я так понимаю, что абонплата списывается в начале месяца за этот месяц (или в конце предыдущего).
Соответственно, при закрытии в любой момент никаких дополнительных денег платить не придется, т.к. текущий период уже оплачен.
Первый месяц бесплатный, хотя, из того, что здесь пишут, получается, что условно-бесплатный, за 1 гривну. Последующие - в зависимости от оборота в предыдущем месяце.
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  #<1 ... 900901902903
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