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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 900901902903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:36

  Andrew75 написав:А не надолго - это на сколько? Можно на несколько дней поменять по звонку или только на сутки?


По умолчанию - до конца текущих суток, но можно поменять лимиты и на несколько дней...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:31

  Anadonta написав:
  Andrew75 написав:А не надолго - это на сколько? Можно на несколько дней поменять по звонку или только на сутки?


По умолчанию - до конца текущих суток, но можно поменять лимиты и на несколько дней...

А на какой максиамальный срок можно по звонку поменять лимиты?
Только странно, что в моём кабинете лимиты поменять можно, а у жены нельзя.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:54

  STIGA написав:Открытие и принцип начисления РКО по обьему операций - понятно.

Сколько будет стоить закрытие пакетного предложние? Какой принцип начисления в месяц закрытия счета?

Не нашел этих данных в тарифах

Не уверен, что понимается под пакетным предложением.
Я так понимаю, что абонплата списывается в начале месяца за этот месяц (или в конце предыдущего).
Соответственно, при закрытии в любой момент никаких дополнительных денег платить не придется, т.к. текущий период уже оплачен.
Первый месяц бесплатный, хотя, из того, что здесь пишут, получается, что условно-бесплатный, за 1 гривну. Последующие - в зависимости от оборота в предыдущем месяце.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:40

  Andrew75 написав:
  Anadonta написав:
  Andrew75 написав:А не надолго - это на сколько? Можно на несколько дней поменять по звонку или только на сутки?


По умолчанию - до конца текущих суток, но можно поменять лимиты и на несколько дней...

А на какой максиамальный срок можно по звонку поменять лимиты?
Только странно, что в моём кабинете лимиты поменять можно, а у жены нельзя.


Сейчас сложно сказать со 100% уверенностью, т. к. многое изменилось, поэтому надежнее будет уточнить на горячей линии. Раньше было, по-моему, до 3-х дней...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 21:16

  Andrew75 написав:Жена открыла эту новую Визу платинум на прошлой неделе. И почему-то не получается редактировать лимиты на операции.Ячейки в таблице, там где можно редактировать лимиты на покупки светятся голубым цветом и не редактируются. Доступ смской для управления счётом поднимал.
Посмотрел, в моём аккаунте лимиты редактировать можно. Почему тогда у жены не даёт? Может, потому что карты новые?
Как исправить?

У меня по приватке платинум в ЕЕ доступно для редактирования только дневной лимит выдачи налички, остальные не доступны. Не заморачиваюсь
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:08

Хто нещодавно оформлював картки, за скільки днів її виготовляють? Думаю, оформлювати зараз чи почекати початку лютого місяця...
apostol
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:26

  apostol написав:Хто нещодавно оформлював картки, за скільки днів її виготовляють? Думаю, оформлювати зараз чи почекати початку лютого місяця...
Изготавливают ее пожалуй в тот же день, когда ваше отделение приняло вашу заявку на карту. А главный вопрос за сколько ее доставляют и куда. К примеру недавно депозитку менял в USD так с момента оформления заявки до момента получения карты прошло 3 рабочих дня. Но это областной центр в 600 км от Киева. В столице думаю все намного быстрей.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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