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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:36
Andrew75 написав:
А не надолго - это на сколько? Можно на несколько дней поменять по звонку или только на сутки?
По умолчанию - до конца текущих суток, но можно поменять лимиты и на несколько дней...
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:31
Anadonta написав: Andrew75 написав:
А не надолго - это на сколько? Можно на несколько дней поменять по звонку или только на сутки?
По умолчанию - до конца текущих суток, но можно поменять лимиты и на несколько дней...
А на какой максиамальный срок можно по звонку поменять лимиты?
Только странно, что в моём кабинете лимиты поменять можно, а у жены нельзя.
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Andrew75
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:54
STIGA написав:
Открытие и принцип начисления РКО по обьему операций - понятно.
Сколько будет стоить закрытие пакетного предложние? Какой принцип начисления в месяц закрытия счета?
Не нашел этих данных в тарифах
Не уверен, что понимается под пакетным предложением.
Я так понимаю, что абонплата списывается в начале месяца за этот месяц (или в конце предыдущего).
Соответственно, при закрытии в любой момент никаких дополнительных денег платить не придется, т.к. текущий период уже оплачен.
Первый месяц бесплатный, хотя, из того, что здесь пишут, получается, что условно-бесплатный, за 1 гривну. Последующие - в зависимости от оборота в предыдущем месяце.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:40
Andrew75 написав: Anadonta написав: Andrew75 написав:
А не надолго - это на сколько? Можно на несколько дней поменять по звонку или только на сутки?
По умолчанию - до конца текущих суток, но можно поменять лимиты и на несколько дней...
А на какой максиамальный срок можно по звонку поменять лимиты?
Только странно, что в моём кабинете лимиты поменять можно, а у жены нельзя.
Сейчас сложно сказать со 100% уверенностью, т. к. многое изменилось, поэтому надежнее будет уточнить на горячей линии. Раньше было, по-моему, до 3-х дней...
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:16
Andrew75 написав:
Жена открыла эту новую Визу платинум на прошлой неделе. И почему-то не получается редактировать лимиты на операции.Ячейки в таблице, там где можно редактировать лимиты на покупки светятся голубым цветом и не редактируются. Доступ смской для управления счётом поднимал.
Посмотрел, в моём аккаунте лимиты редактировать можно. Почему тогда у жены не даёт? Может, потому что карты новые?
Как исправить?
У меня по приватке платинум в ЕЕ доступно для редактирования только дневной лимит выдачи налички, остальные не доступны. Не заморачиваюсь
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Додано: Пон 13 січ, 2020 22:02
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:08
Хто нещодавно оформлював картки, за скільки днів її виготовляють? Думаю, оформлювати зараз чи почекати початку лютого місяця...
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:26
apostol написав:
Хто нещодавно оформлював картки, за скільки днів її виготовляють? Думаю, оформлювати зараз чи почекати початку лютого місяця...
Изготавливают ее пожалуй в тот же день, когда ваше отделение приняло вашу заявку на карту. А главный вопрос за сколько ее доставляют и куда. К примеру недавно депозитку менял в USD так с момента оформления заявки до момента получения карты прошло 3 рабочих дня. Но это областной центр в 600 км от Киева. В столице думаю все намного быстрей.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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