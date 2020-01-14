apostol написав:Хто нещодавно оформлював картки, за скільки днів її виготовляють? Думаю, оформлювати зараз чи почекати початку лютого місяця...
подав заяву на основну 02.12.19 зробили 13.12.19, на додаткову 08.01.20 зробили 13.01.20. Локація Львів. (додаткову на довірену особу зроблять швидше бо не потрібно чекати погоддження від їхнього фінмоніторингу і т.д.) На початку (з 2 грудня) в них система ще була не налагодждена, то одне не відкривалось, то друге не працювало, то комісію знімуть. Думаю зараз все буде трішки швидше, але оборот рахують по проводці а це вже ризики не встигнути...
Востаннє редагувалось extreme_lviv_ua в Вів 14 січ, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Andrew75 написав:Жена открыла эту новую Визу платинум на прошлой неделе. И почему-то не получается редактировать лимиты на операции.Ячейки в таблице, там где можно редактировать лимиты на покупки светятся голубым цветом и не редактируются. Доступ смской для управления счётом поднимал. Посмотрел, в моём аккаунте лимиты редактировать можно. Почему тогда у жены не даёт? Может, потому что карты новые? Как исправить?
У меня по приватке платинум в ЕЕ доступно для редактирования только дневной лимит выдачи налички, остальные не доступны. Не заморачиваюсь
И на какие суммы даёт лимит Вам сделать покупку? На 15 тыс. даст?
Andrew75 написав:Жена открыла эту новую Визу платинум на прошлой неделе. И почему-то не получается редактировать лимиты на операции.Ячейки в таблице, там где можно редактировать лимиты на покупки светятся голубым цветом и не редактируются. Доступ смской для управления счётом поднимал. Посмотрел, в моём аккаунте лимиты редактировать можно. Почему тогда у жены не даёт? Может, потому что карты новые? Как исправить?
У меня по приватке платинум в ЕЕ доступно для редактирования только дневной лимит выдачи налички, остальные не доступны. Не заморачиваюсь
И на какие суммы даёт лимит Вам сделать покупку? На 15 тыс. даст?
А что смена лимитов по старым и новым картам работает по-разному? По старой платине можно было поставить любую сумму, оплачивал более 100 тыс. за один раз без проблем.
antey718 написав:А что смена лимитов по старым и новым картам работает по-разному? По старой платине можно было поставить любую сумму, оплачивал более 100 тыс. за один раз без проблем.
С некоторых пор ЭТА СМЕНА уже не работает. Причем у старичков в ИБ даже как бы отображается ота смена, но грят, шо лимиты реально не меняются. А изменить мона тока звонком или заявой в отд-и. Я решал ничо не менять, так перекантуюсь до весны