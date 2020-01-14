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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 902903904905>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:14

  apostol написав:Хто нещодавно оформлював картки, за скільки днів її виготовляють? Думаю, оформлювати зараз чи почекати початку лютого місяця...

подав заяву на основну 02.12.19 зробили 13.12.19, на додаткову 08.01.20 зробили 13.01.20. Локація Львів. (додаткову на довірену особу зроблять швидше бо не потрібно чекати погоддження від їхнього фінмоніторингу і т.д.)
На початку (з 2 грудня) в них система ще була не налагодждена, то одне не відкривалось, то друге не працювало, то комісію знімуть. Думаю зараз все буде трішки швидше, але оборот рахують по проводці а це вже ризики не встигнути...
Востаннє редагувалось extreme_lviv_ua в Вів 14 січ, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:48

  valya написав:
  Andrew75 написав:Жена открыла эту новую Визу платинум на прошлой неделе. И почему-то не получается редактировать лимиты на операции.Ячейки в таблице, там где можно редактировать лимиты на покупки светятся голубым цветом и не редактируются. Доступ смской для управления счётом поднимал.
Посмотрел, в моём аккаунте лимиты редактировать можно. Почему тогда у жены не даёт? Может, потому что карты новые?
Как исправить?

У меня по приватке платинум в ЕЕ доступно для редактирования только дневной лимит выдачи налички, остальные не доступны. Не заморачиваюсь

И на какие суммы даёт лимит Вам сделать покупку? На 15 тыс. даст?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:58

Andrew75
Пока проверено только до 10к
*******
valya
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:10

  Andrew75 написав:
  valya написав:
  Andrew75 написав:Жена открыла эту новую Визу платинум на прошлой неделе. И почему-то не получается редактировать лимиты на операции.Ячейки в таблице, там где можно редактировать лимиты на покупки светятся голубым цветом и не редактируются. Доступ смской для управления счётом поднимал.
Посмотрел, в моём аккаунте лимиты редактировать можно. Почему тогда у жены не даёт? Может, потому что карты новые?
Как исправить?

У меня по приватке платинум в ЕЕ доступно для редактирования только дневной лимит выдачи налички, остальные не доступны. Не заморачиваюсь

И на какие суммы даёт лимит Вам сделать покупку? На 15 тыс. даст?


А что смена лимитов по старым и новым картам работает по-разному? По старой платине можно было поставить любую сумму, оплачивал более 100 тыс. за один раз без проблем.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:25

  antey718 написав:А что смена лимитов по старым и новым картам работает по-разному? По старой платине можно было поставить любую сумму, оплачивал более 100 тыс. за один раз без проблем.

С некоторых пор ЭТА СМЕНА уже не работает. Причем у старичков в ИБ даже как бы отображается ота смена, но грят, шо лимиты реально не меняются. А изменить мона тока звонком или заявой в отд-и.
Я решал ничо не менять, так перекантуюсь до весны :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:39

  clientage написав:С некоторых пор ЭТА СМЕНА уже не работает.

І це у платному і недешевому ІБ! Вони після вдалого розміщення євробондів зовсім розслабилися: бабітська годівниця пуста, ліміти поломані, приватки з абонкою, тарифи криві :-(
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:54

  klug написав:
  clientage написав:С некоторых пор ЭТА СМЕНА уже не работает.

І це у платному і недешевому ІБ! Вони після вдалого розміщення євробондів зовсім розслабилися: бабітська годівниця пуста, ліміти поломані, приватки з абонкою, тарифи криві :-(

И хлавное, шо это ну никак не удивительно для УкрЭксИма. Усегда так и было -- розница/ритейл был у Симы в загоне. Удивительно, шо бабиты продержались 2 года :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:26

  clientage написав:И хлавное, шо это ну никак не удивительно для УкрЭксИма.

А от і не погоджусь. Те, що заявлено і мало працювати, раніше працювало. Інше питання, що заявлено було не так уже і багато...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:34

  klug написав:
  clientage написав:С некоторых пор ЭТА СМЕНА уже не работает.

І це у платному і недешевому ІБ! Вони після вдалого розміщення євробондів зовсім розслабилися: бабітська годівниця пуста, ліміти поломані, приватки з абонкою, тарифи криві :-(

Лимиты, надеюсь, починят, абонка входит в правила игры (кому не нравится - проходят мимо), а что кривого в тарифах вообще не понял, вроде бы всё достаточно ровно.
А вот невозможность отоварить бонусы реально напрягает дальнейшей неопределенностью. А у меня как раз срок принятия решения подошёл, депозитка доживает последние дни, и нужно решать, тратиться ли на дорогую приватку, или бобик уже на издыхании, и она не успеет окупиться. Нормальная депозитка, увы, не "светит" по причине нищебродства :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:51

  clientage написав:
  antey718 написав:А что смена лимитов по старым и новым картам работает по-разному? По старой платине можно было поставить любую сумму, оплачивал более 100 тыс. за один раз без проблем.

С некоторых пор ЭТА СМЕНА уже не работает. Причем у старичков в ИБ даже как бы отображается ота смена, но грят, шо лимиты реально не меняются. А изменить мона тока звонком или заявой в отд-и.
Я решал ничо не менять, так перекантуюсь до весны :wink:


Сегодня менял лимиты на своих картах.
На одной поменял в интернет банкинге.
На второй поле не доступно, пришлось менять через горячую линию.
Спросил почему на одной карте можно менять на другой нет.
- Добавили по картам лимит р2р и что-то слетело.
Теперь в ручную исправляют и где исправили уже работает.
Обещали всем исправить до конца недели :!:
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