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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 902903904905

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:29

Re: Укрексiмбанк

  Andi_30 написав:Обещали всем исправить до конца недели

Так эта чехеарда уже больше месяца длится :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:31

valya пообщался с ответственными людьми:
1)оборот считается по дате проводки.Максимум проводится 2 дня с момента подтверждения платежной системой.Объясняют тем.что забугорные онлайнмагазины часто отклоняют платеж через время или долго подтверждают. Сделают уточнение в тарифах.
2)комиссия снимается в первый рабочий день месяца.
3)оборот считается с момента открытия счета (не выдачи и активации карты).Если был ранее счет и его перевели на новый пакет,то с даты перевода.Перепривязанные к нему карты в обороте участвуют.
4) в оборот считаются только расходные операции ,связанные с оплатой картой.П2П,СЭПы не учитываются.,Хотя считает программа,желающие нестандартно увеличить оборот могут пробовать :)
Яша
 
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