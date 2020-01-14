Так эта чехеарда уже больше месяца длится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:29
Re: Укрексiмбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:31
valya пообщался с ответственными людьми:
1)оборот считается по дате проводки.Максимум проводится 2 дня с момента подтверждения платежной системой.Объясняют тем.что забугорные онлайнмагазины часто отклоняют платеж через время или долго подтверждают. Сделают уточнение в тарифах.
2)комиссия снимается в первый рабочий день месяца.
3)оборот считается с момента открытия счета (не выдачи и активации карты).Если был ранее счет и его перевели на новый пакет,то с даты перевода.Перепривязанные к нему карты в обороте участвуют.
4) в оборот считаются только расходные операции ,связанные с оплатой картой.П2П,СЭПы не учитываются.,Хотя считает программа,желающие нестандартно увеличить оборот могут пробовать
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