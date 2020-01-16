Так эта чехеарда уже больше месяца длится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:29
Re: Укрексiмбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:31
valya пообщался с ответственными людьми:
1)оборот считается по дате проводки.Максимум проводится 2 дня с момента подтверждения платежной системой.Объясняют тем.что забугорные онлайнмагазины часто отклоняют платеж через время или долго подтверждают. Сделают уточнение в тарифах.
2)комиссия снимается в первый рабочий день месяца.
3)оборот считается с момента открытия счета (не выдачи и активации карты).Если был ранее счет и его перевели на новый пакет,то с даты перевода.Перепривязанные к нему карты в обороте НЕ участвуют. То есть оборот не по счету,а по новым картам.Даже ,если счет переведен на новые условия.Бред.В тарифах четко указано,что обороты по счету.Такова реальность.
4) в оборот считаются только расходные операции ,связанные с оплатой картой.П2П,СЭПы не учитываются.,Хотя считает программа,желающие нестандартно увеличить оборот могут пробовать
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:49
Яша
Благодарю +! В общем все по тарифам. Улучшений и упрощений видимо не будет.
Вопрос - если взять допку до основной:
1. Лимит оборота суммарный по обоим картам или на каждую?
2. По бонусу лимит по % для каждой карты свой или суммарный?
Предположения есть, нужно подтверждение практиков. Спс
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:02
По п.2 - из практики - у каждой карты свой лимит бонусов. Так было, так есть и, надеюсь, так будет и дальше.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:47
Оборот в теории должен считаться по всем картам в этом пакете, т.к. в тарифах есть фраза "оборот за картковим рахунком".
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:33
так и есть. но только по тем, которые выпущены после перехода на новый пакет. перепривязанные не канают.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:27
Re: Укрексiмбанк
Подскажите по опыту, для получения бонусов можно картой платить сразу после привязки в личном кабинете или нужно подождать какое-то время?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:02
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