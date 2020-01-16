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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 902903904905

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:29

Re: Укрексiмбанк

  Andi_30 написав:Обещали всем исправить до конца недели

Так эта чехеарда уже больше месяца длится :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:31

valya пообщался с ответственными людьми:
1)оборот считается по дате проводки.Максимум проводится 2 дня с момента подтверждения платежной системой.Объясняют тем.что забугорные онлайнмагазины часто отклоняют платеж через время или долго подтверждают. Сделают уточнение в тарифах.
2)комиссия снимается в первый рабочий день месяца.
3)оборот считается с момента открытия счета (не выдачи и активации карты).Если был ранее счет и его перевели на новый пакет,то с даты перевода.Перепривязанные к нему карты в обороте НЕ участвуют. То есть оборот не по счету,а по новым картам.Даже ,если счет переведен на новые условия.Бред.В тарифах четко указано,что обороты по счету.Такова реальность.
4) в оборот считаются только расходные операции ,связанные с оплатой картой.П2П,СЭПы не учитываются.,Хотя считает программа,желающие нестандартно увеличить оборот могут пробовать :)
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:49

Яша
Благодарю +! В общем все по тарифам. Улучшений и упрощений видимо не будет.
Вопрос - если взять допку до основной:
1. Лимит оборота суммарный по обоим картам или на каждую?
2. По бонусу лимит по % для каждой карты свой или суммарный?
Предположения есть, нужно подтверждение практиков. Спс
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:02

  valya написав:Яша
Благодарю +! В общем все по тарифам. Улучшений и упрощений видимо не будет.
Вопрос - если взять допку до основной:
1. Лимит оборота суммарный по обоим картам или на каждую?
2. По бонусу лимит по % для каждой карты свой или суммарный?
Предположения есть, нужно подтверждение практиков. Спс

По п.2 - из практики - у каждой карты свой лимит бонусов. Так было, так есть и, надеюсь, так будет и дальше.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:47

  valya написав:Яша
Благодарю +! В общем все по тарифам. Улучшений и упрощений видимо не будет.
Вопрос - если взять допку до основной:
1. Лимит оборота суммарный по обоим картам или на каждую?
2. По бонусу лимит по % для каждой карты свой или суммарный?
Предположения есть, нужно подтверждение практиков. Спс

Оборот в теории должен считаться по всем картам в этом пакете, т.к. в тарифах есть фраза "оборот за картковим рахунком".
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:33

  velvet написав:
  valya написав:Яша
Благодарю +! В общем все по тарифам. Улучшений и упрощений видимо не будет.
Вопрос - если взять допку до основной:
1. Лимит оборота суммарный по обоим картам или на каждую?
2. По бонусу лимит по % для каждой карты свой или суммарный?
Предположения есть, нужно подтверждение практиков. Спс

Оборот в теории должен считаться по всем картам в этом пакете, т.к. в тарифах есть фраза "оборот за картковим рахунком".

так и есть. но только по тем, которые выпущены после перехода на новый пакет. перепривязанные не канают.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:27

Re: Укрексiмбанк

Подскажите по опыту, для получения бонусов можно картой платить сразу после привязки в личном кабинете или нужно подождать какое-то время?
AVF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:02

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Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
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Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:10

  AVF написав:Подскажите по опыту, для получения бонусов можно картой платить сразу после привязки в личном кабинете или нужно подождать какое-то время?

Можно платить сразу
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:20

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Бонусы: Начислили новые по 09.01.2020 !

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Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
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