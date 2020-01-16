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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:00
Я так понимаю, что Эксим забил на программу большрй и толстый ... есть тока всякий мусор ... коммуналку забыли как выглядит уже ... мобилка появляется на 1 день и исчезает
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:09
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:10
IMPRINTER
Видимо все больше желающих рубить кешбек под 5-7%, и банк не сильно заинтересован кормить свинорылов ликвидными харчами на постоянной основе, поэтому самое ликвидное дает ограниченными порциями, в общем ничего нового.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:10
итить ... это как портал открывают?
а ваш бои не умеет делать смс рассылку, что коммуна появилась ?
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:13
Re: Укрексiмбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:18
Re: Укрексiмбанк
крута ідея монетизації!
автору на замітку
+50грн !
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