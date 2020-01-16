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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 903904905906

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:00

Я так понимаю, что Эксим забил на программу большрй и толстый ... есть тока всякий мусор ... коммуналку забыли как выглядит уже ... мобилка появляется на 1 день и исчезает
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:09

  IMPRINTER написав:коммуналку забыли как выглядит уже

Коммуналь была вчера с 10 до 13
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:10

IMPRINTER

Видимо все больше желающих рубить кешбек под 5-7%, и банк не сильно заинтересован кормить свинорылов ликвидными харчами на постоянной основе, поэтому самое ликвидное дает ограниченными порциями, в общем ничего нового.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:10

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:коммуналку забыли как выглядит уже

Коммуналь была вчера с 10 до 13


итить ... это как портал открывают?
а ваш бои не умеет делать смс рассылку, что коммуна появилась ?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:13

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:а ваш бои не умеет делать смс рассылку, что коммуна появилась ?

За додакову плату. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:18

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:делать смс рассылку, что коммуна появилась ?


крута ідея монетизації! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:24

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:а ваш бои не умеет делать смс рассылку, что коммуна появилась ?

Умеет. Но не бесплатно.
Пишите в тему бота, обсудим функционал и цену
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:28

Re: Укрексiмбанк

Є мобільний, якщо треба.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:32

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:коммуналку забыли как выглядит уже

Коммуналь была вчера с 10 до 13


итить ... это как портал открывают?
а ваш бои не умеет делать смс рассылку, что коммуна появилась ?


если подписаться на бота, то можно форвардить письма в смски, есть например такой сервис https://www.gmail-sms-alerts.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:02

Re: Укрексiмбанк

Підвезли Сільпо, Ватсонс.
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