RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 904905906907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:56

  V2 написав:Підвезли Сільпо, Ватсонс.


вацанс и не исчезал вроде )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36820
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5846 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:29

  IMPRINTER написав:Я так понимаю, что Эксим забил на программу большрй и толстый ... есть тока всякий мусор ... коммуналку забыли как выглядит уже ... мобилка появляется на 1 день и исчезает


значит карту можно не перевыпускать...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3517
З нами з: 21.04.11
Подякував: 510 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:39

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:значит карту можно не перевыпускать...

Я Вам больше скажу - ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО НЕ ПЕРЕВЫПУСКАТЬ! Ведь каждая не перевыпущенная карта - это маленький "+" и увеличение шансов тем клиентам, кто остался ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3792
З нами з: 20.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 904905906907
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, ihorsic, klug, MASolomko, Ой+, Вкладчик1234, Искатель і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.