вацанс и не исчезал вроде )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:56
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:29
значит карту можно не перевыпускать...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:39
Re: Укрексiмбанк
Я Вам больше скажу - ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО НЕ ПЕРЕВЫПУСКАТЬ! Ведь каждая не перевыпущенная карта - это маленький "+" и увеличение шансов тем клиентам, кто остался
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:28
Є вакансія, добровольці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 18 січ, 2020 01:02
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 10.01.2020 !
Додано: Суб 18 січ, 2020 01:33
ну программа в последнее время перестаёт быть такой комфортной - хотя по прежнему довольна выгодна.
я как понимаю у многих будут заканчиватся платины в январе - т.е. если в феврале не будет заметного улучшение в качестве подарков - то думается программу просто прикрывают
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
|