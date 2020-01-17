вацанс и не исчезал вроде )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:56
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:29
значит карту можно не перевыпускать...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:39
Re: Укрексiмбанк
Я Вам больше скажу - ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО НЕ ПЕРЕВЫПУСКАТЬ! Ведь каждая не перевыпущенная карта - это маленький "+" и увеличение шансов тем клиентам, кто остался
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:28
Є вакансія, добровольці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 18 січ, 2020 01:02
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Додано: Суб 18 січ, 2020 01:33
ну программа в последнее время перестаёт быть такой комфортной - хотя по прежнему довольна выгодна.
я как понимаю у многих будут заканчиватся платины в январе - т.е. если в феврале не будет заметного улучшение в качестве подарков - то думается программу просто прикрывают
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 18 січ, 2020 10:55
Re: Укрексiмбанк
Вчера перевыпускал карту в ЦО. Со слов экономиста:
1. Программа будет действовать, как минимум, еще год.
2. Оборот считается по счёту, т.е., в моем случае, учитывает полмесяца оборотов по старой карте. В подтверждение показывала строку в тарифах.
Это прямо противоречит тому, что писали выше. Но, блин, не хочется рисковать 600 грн и проверять. Кстати странно, но плату за выпуск пока не списали
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