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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 905906907908 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 304 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 304 Додано: Суб 18 січ, 2020 12:50 IMPRINTER написав: AVF



Шо вам что предыдущему коллеги куры говорят свое личное куринное мнение в теории - как оно будет на самом деле это покажет тока практика. Шо вам что предыдущему коллеги куры говорят свое личное куринное мнение в теории - как оно будет на самом деле это покажет тока практика.

Точно! Нам с женой, когда она в прошлом году оформляла "зарплатку"-инфиню на три года с аналогичной допкой на меня, куры в отделении говорили: "На фуа Вы это делаете? - Программа еще месяц-два и закроется!"

Ну а я им - "Вы не переживайте и открывайте - а я их постараюсь за месяц-два окупить" Точно! Нам с женой, когда она в прошлом году оформляла "зарплатку"-инфиню на три года с аналогичной допкой на меня, куры в отделении говорили: "На фуа Вы это делаете? - Программа еще месяц-два и закроется!"Ну а я им - "Вы не переживайте и открывайте - а я их постараюсь за месяц-два окупить" Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. Flamingo

Повідомлень: 3801 З нами з: 20.03.15 Подякував: 65 раз. Подякували: 792 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 12:51 Stringer написав: AVF написав: Вчера перевыпускал карту в ЦО. Со слов экономиста:

1. Программа будет действовать, как минимум, еще год.

2. Оборот считается по счёту, т.е., в моем случае, учитывает полмесяца оборотов по старой карте. В подтверждение показывала строку в тарифах.

Это прямо противоречит тому, что писали выше. Но, блин, не хочется рисковать 600 грн и проверять. Кстати странно, но плату за выпуск пока не списали Вчера перевыпускал карту в ЦО. Со слов экономиста:1. Программа будет действовать, как минимум, еще год.2. Оборот считается по счёту, т.е., в моем случае, учитывает полмесяца оборотов по старой карте. В подтверждение показывала строку в тарифах.Это прямо противоречит тому, что писали выше. Но, блин, не хочется рисковать 600 грн и проверять. Кстати странно, но плату за выпуск пока не списали

Они ж вручную плату за выпуск списывают каменный век, какой там илон маск Они ж вручную плату за выпуск списываюткаменный век, какой там илон маск причем смска о плате за выпуск не приходит.а о ежемесячной плате приходит. причем смска о плате за выпуск не приходит.а о ежемесячной плате приходит. Яша Повідомлень: 973 З нами з: 10.04.07 Подякував: 82 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 905906907908 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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