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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 905906907908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:50

  IMPRINTER написав:AVF

Шо вам что предыдущему коллеги куры говорят свое личное куринное мнение в теории - как оно будет на самом деле это покажет тока практика.

Точно! Нам с женой, когда она в прошлом году оформляла "зарплатку"-инфиню на три года с аналогичной допкой на меня, куры в отделении говорили: "На фуа Вы это делаете? - Программа еще месяц-два и закроется!"
Ну а я им - "Вы не переживайте и открывайте - а я их постараюсь за месяц-два окупить" :mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:51

  Stringer написав:
  AVF написав:Вчера перевыпускал карту в ЦО. Со слов экономиста:
1. Программа будет действовать, как минимум, еще год.
2. Оборот считается по счёту, т.е., в моем случае, учитывает полмесяца оборотов по старой карте. В подтверждение показывала строку в тарифах.
Это прямо противоречит тому, что писали выше. Но, блин, не хочется рисковать 600 грн и проверять. Кстати странно, но плату за выпуск пока не списали

Они ж вручную плату за выпуск списывают :-) каменный век, какой там илон маск :mrgreen:
причем смска о плате за выпуск не приходит.а о ежемесячной плате приходит.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:04

  Яша написав:
  IMPRINTER написав:AVF

Шо вам что предыдущему коллеги куры говорят свое личное куринное мнение в теории - как оно будет на самом деле это покажет тока практика.

в моем случае я разговаривал с людьми,больше которых там не знает никто.Это не горячка.По поводу переподвязки старых карт дошло до техотдела и проверки конкретных списаний.Ответ я давал выше-только новые карты в новом пакете. Как они их будут разделять ХЗ.Почему ,чтоб не путать,не открыли новый счет под новые карты-ХЗ.Вернее сказали,что пошли навстречу клиентам.я ответил словами Лаврова...


не знает - в ТЕОРИИ
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IMPRINTER
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