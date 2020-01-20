Коли не мав карти щоб повернути хотіли 100 грн здерти за стару.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:39
Re: Укрексiмбанк
Коли не мав карти щоб повернути хотіли 100 грн здерти за стару.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:15
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:44
Не вірю...мене там завжди дрючили шоб старий пластик як їх власність банці повертав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 07:43
дякую за гарну новину!
люблю колекціонувати картки, буде нагода лишити гарну картку
+50грн !
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:01
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:57
Re: Укрексiмбанк
За час всё разгребли
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:04
Мобиль, коммуналь
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:30
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:06
Каким календарем пользуются бабиты и когда у них истекает 30-дневный срок, когда можно пополнять мобилу на следующую 1000? Вот я пополнялся в последний раз 21 декабря - около 15 часов. Чисто математически 30 дней как бы прошли, но пополнится не дает. Причем пишет что пополнить оказывается можно даже на 1100 грн. каждые 30 дней (хотя в другом месте таки 1000).
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:12
Они хотели сказать наверное календарный месяц + 1 день, но решили не заморачиваться. Я пополнял 20-го декабря и не могу пополнить мобилу сейчас, доступно будет с завтрашнего дня, но наверное уже не будет чем
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