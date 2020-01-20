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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 907908909910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:45

  Flamingo написав:
  mustbe написав:Мобиль, коммуналь

Каким календарем пользуются бабиты и когда у них истекает 30-дневный срок, когда можно пополнять мобилу на следующую 1000? Вот я пополнялся в последний раз 21 декабря - около 15 часов. Чисто математически 30 дней как бы прошли, но пополнится не дает. :( Причем пишет что пополнить оказывается можно даже на 1100 грн. каждые 30 дней (хотя в другом месте таки 1000).

я не пополняю, но с комуналем такое тоже часто бывает, когда исчерпан не ваш лимит, а именно баббитов, а кнопка коммуналки остаётся активной какое то время
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:14

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  mustbe написав:Мобиль, коммуналь

Каким календарем пользуются бабиты и когда у них истекает 30-дневный срок, когда можно пополнять мобилу на следующую 1000? Вот я пополнялся в последний раз 21 декабря - около 15 часов. Чисто математически 30 дней как бы прошли, но пополнится не дает. :( Причем пишет что пополнить оказывается можно даже на 1100 грн. каждые 30 дней (хотя в другом месте таки 1000).

я не пополняю, но с комуналем такое тоже часто бывает, когда исчерпан не ваш лимит, а именно баббитов, а кнопка коммуналки остаётся активной какое то время

Я знаю об этом "явлении", но оно проявляется по другому - платеж почти проходит и зависает, а потом в заказанных он появляется с "ошибкой". Тут же появляется всплывающее окно, уведомляющее о лимите в 1100 грн. на 30 дней.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:04

фух, успел оплатить коммуналь. :)
Кстати, кто подскажет при оплате отеля в германии гривневой визой какая будет конвертация? гривна-доллар-евро и плюс 1%? покроет ли 5% кешбек все это?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:09

Re: Укрексiмбанк

  Andey написав:Кстати, кто подскажет при оплате отеля в германии гривневой визой какая будет конвертация? гривна-доллар-евро и плюс 1%? покроет ли 5% кешбек все это?

При оплате в Элладе было грн-евро и -1% за конвертацию
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 01:02

clientage
у меня вышло на букинге 115€
а сима заблокировала пока 3309 грн.
Платил гривневой визой платиной.
какой-то хреновый курс получается :( :( :(
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 01:12

  Andey написав:clientage
у меня вышло на букинге 115€
а сима заблокировала пока 3309 грн.
Платил гривневой визой платиной.
какой-то хреновый курс получается :( :( :(

Нужно подождать списания и потом делать оценки.
curiousobro
 
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